Grève du 2 octobre : le gouvernement minimise, mais la colère est là
Jeudi 2 octobre, des milliers de manifestants ont repris la rue en France malgré l’usure et la difficulté de la grève perlée. Le gouvernement et le ministère de l’Intérieur minimisent les chiffres, mais les syndicats affichent leur détermination. Dans un climat politique confus, où Sébastien Lecornu peine à constituer un gouvernement, les syndicats n’ont pas de réforme précise à combattre mais refusent la cure d’austérité qui s’annonce. Cheminots, enseignants, soignants, travailleurs sociaux et du spectacle témoignent d’un quotidien laminé par les coupes budgétaires et la précarité. Les luttes sociales se sont entrecroisées avec la solidarité internationale : dans les cortèges, la cause palestinienne s’est imposée, après l’interception illégale de la flottille humanitaire par l’armée israélienne. Pour les militants, la convergence est nécessaire : l’austérité, la guerre et le capitalisme frappent les mêmes. Emmanuel Macron, lui, poursuit sa politique : protéger les ultra-riches, rogner sur les précaires, réprimer la rue. Cette stratégie ne calme rien. Elle nourrit la colère, et tôt ou tard, cette colère explosera.