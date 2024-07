"Vous n'êtes pas de vrais français" : le RN craque encore et montre son vrai visage

Le RN craque et montre une nouvelle fois son vrai visage. C’est une nouvelle casserole qui s’ajoute à la collection des cadres et élus du Rassemblement National. La collaboratrice parlementaire de Julien Odoul, Julie Gahinet, a été accusée d’avoir tenu des propos racistes dans un bar, racontent StreetPress et Médiapart. “Vous n’êtes pas de vrais Français”, aurait-elle lancé à destination de trois clients d’origine marocaine. L'intéressée se défend d’avoir tenu des propos racistes. Si elle dément les faits, des témoins confirment et trois plaintes ont été déposées. Nous avons pu nous entretenir avec la victime des propos racistes. Elle a témoigné pour Le Média. Tout ceci s’ajoute à une autre histoire récente, de harcèlement sexuel cette fois-ci. On apprenait dans la soirée du 23 juillet - par nos confrères du Canard Enchaîné - un échange entre le député RN Frank Giletti et la députée Ensemble Annaïg Le Meur. Après que cette dernière ait demandé si le député RN allait voté pour elle pour le poste de secrétaire de l’Assemblée, celui-ci aurait répondu “seulement si tu me masses ici”, en désignant son sexe…

Les Jeux viennent à peine de débuter, et le comité organisateur est déjà confronté à une nouvelle crise. Après les artistes de la cérémonie d'ouverture, ce sont maintenant les salariés de l'Hôtel du Collectionneur qui sont en grève. C’est dans cet hôtel du 8ème arrondissement de Paris, que résideront les membres du comité international Olympique. Un beau 5 étoiles privatisé à l’occasion pour la maudite somme de 22 millions d’euros. Depuis le début des négociations annuelles obligatoires de cette année, les salariés réclament de nombreux droits qui leur ont été retirés. Cette année, l’entreprise qui détient l’Hôtel, a distribué 9,5 millions d'euros de dividende à ses au propriétaire du bâtiment. En parallèle de cette nouvelle crise sociale, aura lieu aujourd’hui un rassemblement contre ces JO. Cette « contre-cérémonie », organisée par le groupe Saccage 2024, aura lieu ce soir place de la République à Paris.

La cour européenne des droits de l’homme valide la pénalisation des clients de prostitution en France. La CEDH avait été saisie par 261 travailleurs et travailleuses du sexe qui dénonçaient l’impact de la loi de 2016 qui sanctionne les clients des personnes prostituées. Saluée par les abolitionnistes, la loi de 2016 a abrogé le délit de racolage et l’a remplacé par la pénalisation des clients, désormais passibles d’une amende de 1 500 euros et 3 750 euros en cas de récidive. Les travailleurs et travailleuses dénoncent une “mise en danger physique et mentale”. Les requérants dénoncent une criminalisation du travail du sexe en France qui entrave l’accès aux soins ou la protection sociale. C’est le flash été du Média.