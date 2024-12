Villepin : et s’il était candidat pour la présidentielle 2027 ?

Dominique de Villepin vise-t-il l'Élysée en 2027 ? L’ex Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre de l’Intérieur, s’illustre depuis plusieurs mois par ses interventions médiatiques magistrales, des prises de positions à rebours de la politique étrangère d’Emmanuel Macron, principalement sur Gaza où il défend une position alignée sur le respect du droit international et de la dignité des palestiniens. A mesure que sa popularité grimpe toujours plus haut, l’hypothèse d’une candidature à la présidentielle de 2027 commence à poindre le bout de son nez. Dominique de Villepin est-il vraiment le présidentiable qu’une partie de l’opinion, même à gauche, veut nous vendre ? On en parle dans cette émission.

Il sera également question de Gaza, cette actualité qui est un peu passée inaperçue, éclipsée par les péripéties politiques des dernières semaines en France, et à l’international par la chute du régime Assad. Une enquête d’Amnesty International consignée dans un rapport de 300 pages et menée depuis plusieurs mois, conclut qu’Israel comment effectivement un génocide à Gaza. Ce rapport, intitulé « On a l’impression d’être des sous-humains », montre qu’Israël a commis des actes interdits par la Convention sur le génocide, dans l’intention spécifique de détruire la population palestinienne de GazaSur quels éléments repose t-elle ? Nous y revenons également dans cette “Chronik de Beligh”, votre programme hebdomadaire avec Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public, également auteur de multiples ouvrages dont “l'État, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone. Une fois par semaine, Beligh Nabli nous livre donc son expertise sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour deux faits majeurs d’actualité avec la rigueur du droit.