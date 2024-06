Vidéo - Révélations - Maltraitance sur un enfant autiste placé : "L’État est défaillant"

Défenestré du deuxième étage, hospitalisé à plusieurs reprises : AbdelMalik, 12 ans, autiste sévère placé à l’aide sociale à l’enfance semble être victime de maltraitance institutionnelle... - L'enquête vidéo !

AbdelMalik Niakaté, 12 ans est atteint d’un trouble autistique sévère non verbal. Placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) depuis octobre 2022 par décision de justice, il est accompagné par l’AAPISE, une association non spécialisée dans la prise en charge des autistes sévères. Depuis, sa mère, Séta Niakaté, dénonce régulièrement des maltraitances : perte de poids, bleus, égratignures etc. Personne ne semble l’écouter alors que les drames s’enchainent : en juin 2023, Abdel Malik s’est défenestré de l’appartement où il était hébergé, au deuxième étage d’un immeuble de l'Essonne (91). En janvier 2024, il est de nouveau hospitalisé pour avoir ingurgité de la peinture et des vis. Si les enquêtes internes ne révèlent aucun manquement de la part de la structure, un éducateur, qui a pris en charge l’enfant pendant quatre mois, dénonce pourtant au Média une prise en charge non adaptée et de graves dysfonctionnements. Alors que les services sociaux se renvoient la balle, Séta Niakaté a saisi la Défenseure des droits et saisi le tribunal administratif mettant en cause la responsabilité de l’Etat.