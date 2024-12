Ursulagates : comment Bruxelles nous a vendus à Pfizer ? Les vérités d'un ancien lobbyiste

Scandales, conflits d’intérêts, collusions : à quel point la commission Européenne et sa présidente Ursula Von Der Leyen se sont-elles compromises avec de puissants lobbys, pharmaceutiques notamment ? C’est la question que s’est posée Frédéric Baldan, qui a osé attaquer la dirigeante européenne en justice; A l’origine de sa plainte, il y a ces révélations du New York Times qui dévoilait en 2021 l’affaire des SMS échangés entre Ursula Von Der Leyen et le patron de Pfizer, Albert Bourla....

Scandales, conflits d’intérêts, collusions : à quel point la commission Européenne et sa présidente Ursula Von Der Leyen se sont-elles compromises avec de puissants lobbys, pharmaceutiques notamment ? C’est la question que s’est posée un citoyen belge, qui a osé attaquer la dirigeante européenne en justice; A l’origine de sa plainte, il y a ces révélations du New York Times qui dévoilait en 2021 l’affaire des SMS échangés entre Ursula Von Der Leyen et le patron de Pfizer, Albert Bourla. Le laboratoire pharmaceutique américain était alors le plus gros fournisseur de vaccins anti-Covid commandés par l’Union européenne, et le New York Times nous apprenait que l’échange avait eu lieu au moment des négociations du troisième contrat de livraison de vaccins par Pfizer. Un accord sur 1.8 milliard de doses qui avait rapporté 35 milliards d’euros à la firme pharmaceutique, et qui nous montre le visage d’une Union Européenne gangrénée par les lobbys, au détriment des intérêts des citoyens européens. Frédéric Baldan est ce citoyen belge que j’ai mentionné précédemment, lui-même ancien lobbyiste européen. Vendredi dernier, le 6 décembre, La chambre du conseil de Liège a examiné cette affaire auprès du parquet de Liège à l'encontre d’Ursula von der Leyen. Affaire reportée sine dié. Illustration d'une affaire qui est loin d'avoir connue son épilogue. Le mois dernier, Frédéric Baldan a publié cet ouvrage “Ursulagates : La compromission par les lobbys” aux éditions “Droits et Libertés”.. Un ouvrage où il raconte comment certains groupes d’influence, parfois discrets, parfois omnipotents, orientent l’agenda politique au détriment de la transparence et de l’intérêt général. Lui qui a été le premier plaignant dans ce qu’il convient d’appeler le “SMS Gate”, est l’invité de cet entretien d'Actu.