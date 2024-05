Un tribunal créé pour les africains ? Pourquoi la cpi joue gros avec le dossier Netanyahou

La Cour pénale internationale a-t-elle été conçue d’abord et avant tout pour les Africains ? Ce sont des accusations que l’on a souvent entendues depuis la mise en place du statut de Rome qui fonde la CPI. Et ces accusations rebondissent ces derniers jours avec les confidences troublantes du procureur Karim Khan, qui rapporte des propos lui ayant été tenus. On se souvient qu’en 20 ans d’existence, la CPI a jugé essentiellement des Africains. Ce qui avait d’ailleurs amené certains États, dont l’Afrique du Sud, à annoncer en 2017 qu’ils se retiraient de ses instances. Finalement, l’Afrique du Sud est demeurée au sein de la CPI, et mène la guérilla diplomatique contre Israël sur la scène internationale.

La CPI a-t-elle échappé à ses créateurs avec cette procédure visant des dirigeants palestiniens et israéliens ? Est-ce que le statut de Rome n’était pas vicié dès sa conception ? Discussion animée par Théophile Kouamouo, en compagnie de Fabrice Wuimo, journaliste et co-animateur ; Jean-François Akandji Kombé, professeur de droit public et citoyen centrafricain engagé ; Bernard Houdin, conseiller de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ; Félix Atchadé, médecin de profession et militant communiste.