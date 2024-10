Retailleau, Barnier : la macronie se divise - Tunisie : Kaïs Saïed poursuit son coup de force

Nous sommes jeudi 3 octobre 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Nadiya Lazzouni :

Après le flash info, Hatem Nafti, essayiste et membre de l’observatoire tunisien du populisme sera sur le plateau pour parler de l’élection présidentielle qui doit se tenir dimanche 6 octobre prochain en Tusinie. L’enjeu principal : la réélection ou non du président sortant Kaïs Saïed, dont la dérive raciste et autoritaire est plus que jamais contestée.

En seconde partie d’émission, vous retrouverez le Fond de l’Info. Julien Théry et Mathieu Slama discuteront de Michel Barnier, le personnage Michel Barnier. Le Premier ministre a montré lors de la déclaration de politique général le politicien “à l’ancienne” qu’il est, montrant l’homme de compromis qu’il pense être, entre la droite et la gauche de l’hémicycle. Mais, “en même temps”, on ne peut éluder que Bruno Retailleau est Ministre de l’Intérieur, et qu’il marque un sensible tournant à l'extrême-droite pour le gouvernement.

Dans ce même fond de l’info, nous questionnerons aussi la position de la France dans la situation au Proche-Orient et le silence assourdissant du Président de la République au sujet des attaques israéliennes menées au Liban.