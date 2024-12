"On a vu la face-cachée de Macron et du libéralisme" Thomas Porcher fait le bilan de 2024

L'économiste Thomas Porcher retient de cette année 2024, un énième trait d'union entre les libéraux et l'extrême droite, en France comme partout dans le monde... Et un nouvel exemple du vrai visage du libéralisme : autoritaire et anti-social.

Que retenir de cette année 2024, toujours plus mouvementée et surtout que nous attend-il pour 2025 ? Si vous nous suivez depuis plusieurs années, vous savez que le dernier épisode de l’année de l’Instant Porcher permet de faire le bilan de l’année 2024 et surtout d’analyser ce qui nous attend pour 2025. Entre la dissolution, les différents Premiers Ministres, la chute du gouvernement historique ou un budget flou très divisé dont le projet macroniste était très inquiétant, il est temps de faire le point avec Thomas Porcher.

L'économiste retient de cette année un énième trait d'union entre les libéraux et l'extrême droite, entre le gouvernement Macron-Barnier ou encore l'élection de Donard Trump. Il n'y a pas de risque de shut down à l'américaine, mais, 2025 sera le temps des clarifications avec un François Bayrou qui a peiné à former son gouvernement, une assemblée nationale très divisée, et toujours pas de budget. Les macronistes devront prendre position entre l'extrême droite ou la gauche (avec le NFP). Thomas Porcher retient aussi l'état des comptes publics, avec un déficit du fait de la politique de l'offre d'Emmanuel Macron. Le projet libéral du gouvernement notamment austéritaire est dangereux, prévient l'économiste. Un bilan négatif pour le Président de la République donc.

A cela, s'ajoute les révélations du Monde : Emmanuel Macron et son équipe parlent de “cage aux folles” en parlant de son Premier Ministre Gabriel Attal ou encore cette phrase, « le problème des urgences dans ce pays, c’est que c’est rempli de Mamadou » devant son ministre de la santé à l’époque Aurélien Rousseau. Le chef de l'Etat aurait aussi qualifié Marine Tondelier ou Lucie Castets de "cocottes".



Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c'est l'Instant Porcher !