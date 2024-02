Nouveau ministre du logement : l'énième provoc' de Macron / Comment le capitalisme organise les pénuries

Nouveau épisode de Toujours Debout, votre émission quasi quotidienne d’infos et de combats !

Au sommaire de ce Toujours Debout du 12 février 2024, animé et présenté par Théophile Kouamouo :

- Le flash info : on fait un point sur 3 actualités avec notre journaliste Amina Kalache.

- On continuera de décrypter l’information, avec un peu plus de légèreté et beaucoup d’impertinence : avec la chroniques de la Gazette comedy club. présentée ce soir par Déelle.

- Notre Entretien d'Actu avec Christophe Robert, délégué général de la Fondation abbé Pierre, sur le projet de réforme de la Loi SRU et la nomination de Guillaume Kasbarian comme Ministre du Logement.

Puis, en deuxième partie, Théophile Kouamouo reçoit Vincent Ortiz, rédacteur en chef adjoint du Vent se Lève et docteur en économie pour parler de son livre : “L'Ère de la Pénurie : capitalisme de rente, sabotage et limites planétaires”. Vincent Ortiz a voyagé, si on peut dire, dans une sorte d’intersection entre l’idéologie néolibérale et un discours écologique détourné des objectifs initiaux. Au final, rationnement, sabotage stratégique de l’économie et augmentation des prix.