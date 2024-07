"Nettoyage social" : 13 000 personnes expulsées de Paris juste avant les jeux ?

C’est quand même fou un truc pareil. Le plus grand événement sportif du monde, qui ne profite à personne d’autre qu’aux grands groupes déjà bourré de fric (Coca Cola, AirBnB, Visa, Carrefour et autres LVMH), organisé dans une ville sans demander l’avis de ses habitants, qui vont devoir payer 4€ le ticket de métro alors qu’on leur promettait la gratuité ; laisser une voie libre pour les officiels des JO sur le périph déjà saturé, sous peine d’amende ; et se bousculer plus que d’habitude sur les trottoirs de la capitale. Et encore, s’ils ont le QR code valide leur donnant le droit d’y circuler ! Sinon, là aussi, c'est 135 euros.

Les JO, c’est un peu comme les centrales nucléaires : si on les aime, on les préfère quand même ailleurs que sous nos fenêtres. Un des rares endroits, si ce n’est le seul, où la tenue des JO a été soumise au vote populaire, a été en Suisse en 2018 pour les JO de Sion 2026 : + de 60% des principaux concernés ont voté contre avec un taux de participation de quasi 63%.

En France, il n'est pas question d'aller consulter le peuple pour ça. Même les élections, quelles soient européennes, législatives ou présidentielles, sont déjà bien peu respectées.

Pendant que certains s’amusent et que d’autres se remplissent les poches, les JOP2024 sont le théâtre de milliers de personnes réprimées et évacuées hors de Paris dans une indifférence quasi générale. Et c’est d’elles dont va nous parler Cemil Sanli dans son nouvel édito.