Néo-nazis : ils manifestent dans Paris - Palestine : Israël en colère contre un vote à l'ONU

Nous sommes lundi 13 mai 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Amina Kalache.

Au sommaire :

Flash Info : On fait un point sur les 3 #actualités du jour avec Aude Carzola.

- Les entreprises du CAC40 au grand complet : la 8ème édition du sommet Choose France démarre aujourd’hui à Versailles.

- Les députés examinent aujourd’hui le projet de loi constitutionnel qui prévoit d’ouvrir le corps électoral aux personnes jusqu’à présent privées de vote en Nouvelle Calédonie.

- Internationale : un point sur la guerre en Ukraine et sur la répression en Tunisie

Entretien d'Actu :

Samedi 11 mai dernier, en plein Paris, une marche a été organisée par la mouvance d’extrême droite et néofasciste. Tous les ans, autour du 9 mai, le collectif “Comité du 9 mai” organise cette marche pour commémorer la mort d’un des leurs en 1994. C’est le rendez-vous des plus radicaux de l'extrême droite française. Ils portent des drapeaux noirs, souvent ornés de symboles nazis, ils sont cagoulés ou ont une partie du visage cachée. Cette manifestation a été interdite dans un premier temps par la préfecture de police pour finalement être autorisée par le tribunal administratif estimant que la décision de l’interdire “portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.” Pourtant, l’année dernière, les images très médiatisées de centaines de personnes vêtus de noir, et leurs slogans racistes avaient choqué. L’agression d’un photographe et les intimidations de journalistes présents avaient déclenché une vague de polémiques.

D’autant plus que les élections européennes se rapprochent, l’extrême droite européenne s’est reconfigurée et de nouveaux partis ont émergé, en lice pour les élections de juin. L’extrême droite marque une percée inédite, notamment en Italie, en Hongrie, en Slovaquie ou encore en France où le Rassemblement national est arrivé en tête en 2019 lors des dernières élections européennes. A l’heure actuelle, le RN est largement en tête des intentions de vote le 9 juin prochain, selon les sondages. L’extrême droite sera-t-elle majoritaire au Parlement européen? Quelles seraient les conséquences de leur arrivée à Bruxelles? Avec nous, Christophe-Cécil Garnier, rédacteur en chef adjoint du pôle enquête à StreetPress et Nadia Sweeny, rédactrice en chef du pôle enquête au sein de notre rédaction. Nous reviendrons avec vous sur cette marche ainsi que la montée de l’extrême-droite.

Nous recevons Taoufiq Tahani, enseignant-chercheur à l’éducation nationale et président d’honneur de l’association France Palestine Solidarité. Une association née en 2001 qui œuvre pour une paix réelle et durable fondée sur l’application du droit international. L’Assemblée générale de l’ONU a voté à une très large majorité pour l’adhésion à part entière de la Palestine. Un vote adopté par 143 voix pour et 9 contre est purement symbolique en raison du veto des États-Unis sur le sujet. Les membres de l’Assemblée générale de l’ONU ont jugé que les Palestiniens méritent d’être membre à part entière de l’organisation, leur octroyant ainsi quelques droits supplémentaires à défaut d’une véritable adhésion bloquée par les États-Unis. Cette majorité écrasante a provoqué la colère d’Israël.