Médias racistes ? Ces journalistes qui luttent au sein de leurs rédactions...

Les 5 et 6 octobre 2024, l'Association des Journalistes Antiracistes et Racisé·e·s (AJAR) organise son premier festival antiraciste sur les médias à Marseille. Ouvert aux professionnel·es de l’information comme au grand public, il s’agit du premier événement du genre à évoquer sans tabou la problématique du racisme dans les médias. Dans cette vidéo, Celia Gueuti, coordinatrice du festival AJAR et Khedija Zerouali, porte-parole d'AJAR ont dressé un état des lieux sur le racisme dans les médias et le bilan des actions menées par l'association durant cette dernière année. Elles nous en disent plus sur le programme de ce festival inédit et les objectifs de cette rencontre.

L'Association des Journalistes Antiracistes et Racisé·e·s (AJAR) est une association de plus de deux cents journalistes professionnels luttant contre le racisme dans la profession et les productions médiatiques. Passé·e·s en public depuis Mars 2023 par le biais d’une tribune dans Libération, AJAR travaille en commissions pour soutenir et aider les journalistes racisé·e·s, produire de la critique médiatique, conseiller de meilleures pratiques journalistiques. L'association réflechit à de meilleures méthodes de recrutement en école et rédaction, à comment en faire des espaces accueillant réellement les personnes racisées, et à comment éliminer le racisme en leur sein. Pour participer au Festival, c'est par ici : https://www.helloasso.com/associations/association-des-journalistes-antiracistes-et-racise-e-s/evenements/festival-ajar