Livraisons d'armes, énergie nucléaire, diplomatie : jusqu'où iront les russes en Afrique ?

Il est décidément très actif en Afrique. Et en particulier dans l’ancien pré carré de la France sur le continent. Le chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, a bouclé mercredi dernier une tournée africaine qui l’a conduit en Guinée Conakry, au Burkina Faso, au Congo-Brazzaville et au Tchad. Et bien entendu, les déclarations polémiques n’ont pas manqué. Lavrov ne s’est pas privé de jeter une pierre dans le jardin de la France, tançant une ancienne puissance coloniale autoritaire qui voudrait dicter à l'Afrique ses amitiés. Durant sa tournée, Lavrov a promis plus d’instructeurs militaires au Burkina Faso, plus de fournitures d’armes au bénéfice du Tchad, pourtant allié de Paris. Moscou avance également ses pions dans le domaine énergétique. ROSATOM, le géant nucléaire russe, signera un accord avec le gouvernement du Burkina Faso lors du Forum économique de Saint-Petersbourg, en vue de l’installation d’une petite centrale au pays des hommes intègres et aussi d’une centrale solaire, via sa filiale Novawind. Certains bruits laissent même entendre que Rosatom serait intéressée par la reprise des actifs d’Orano, ex Areva, au Niger… Jusqu'où ira l'ours russe sur le continent ? Et faut-il se fier à ses déclarations ?