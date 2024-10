Israël vs Hezbollah : « On est dans une guerre totale »

L'escalade entre Israël d'une part, l'Iran et le Hezbollah de l'autre, fait craindre une situation incontrôlable au Moyen-Orient, un an après l'attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 par le Hamas palestinien sur le sol israélien, et une hécatombe dans laquelle Israël a tué au bas mot + de 40000 personnes… L’engrenage meurtrier s’est donc déplacé vers Liban.

Le 27 septembre dernier, Hassan Nasrallah le leader du Hezbollah a été tué dans une frappe israélienne à Beyrouth, engageant un affrontement frontal entre les deux camps. La banlieue sud de Beyrouth, en particulier, est pilonnée depuis par Israël depuis plusieurs jours, qui dit viser des positions du Hezbollah pro-iranien. Israël va même plus loin en visant des zones sur le territoire syrien. Le 8 octobre, le ministère de la Défense syrien a fait état d'au moins sept civils tués dans une frappe israélienne à Damas sur un immeuble qui, selon une ONG basée à Londres, était fréquenté par des Gardiens de la Révolution iraniens et des membres du Hezbollah. Le mouvement chiite a menacé d'intensifier ses frappes sur Israël, et notamment sur Haïfa, la grande ville du nord, si Benjamin Netanyahu continue de bombarder le Liban.

Les espoirs de négociations de paix s’éloignent. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé les Libanais à « sauver » leur pays en le libérant « du Hezbollah », menaçant en cas contraire de « destructions » comme « à Gaza ». Alors jusqu’où ira cette bataille ouverte dans un pays déjà fortement fragilisé ?

Notre invité pour en parler est Bachir Saadé, maitre de conférences à l’université de Stirling en Politique et Religion. Il est l’auteur du livre « Hezbollah and the politics and remembrance ».