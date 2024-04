Israël, Iran, Russie, Chine vs USA : faut-il craindre une troisième guerre mondiale ?

Bertrand Badie, politiste et professeur émérite à Sciences-Po, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date est “Pour une approche subjective des relations internationales”, considère que le fait de brandir le spectre d’une troisième guerre mondiale dans notre monde en plein tumulte revient à se tromper. Car la configuration est aujourd’hui bien différente de ce qu’elle a été durant ce XXème siècle durant lequel la Première et la Deuxième Guerre Mondiale ont fait tant et tant de ravages. Mais tout de même…

Au moment où nous enregistrons cette émission, les tensions et les menaces entre deux puissances nucléaires, Israël et l’Iran, sont hors de contrôle. La Russie frappe les installations énergétiques ukrainiennes y compris la centrale nucléaire de Zaporija, et les Etats-Unis menacent la Chine qui devra, et je cite, “rendre des comptes” si la Russie gagne du terrain en Ukraine. La Chine qui elle-même est mécontente après un sommet Etats-Unis/Japon/Philippines visant à contrer les prétentions de Pékin en mer de Chine méridionale. Que se passe-t-il ? Et comment peut-on appeler cette folie belliciste qui submerge notre monde ?