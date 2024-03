Espionnage : la Russie met l'Allemagne dans l'embarras - Ce journaliste que Bolloré veut faire taire

Nous sommes lundi 4 mars 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours debout », présentée par Théophile Kouamouo.

Au sommaire :

- Le flash info : on fait un point sur les 3 actualités du jour avec Amina Kalache.

- Entretien d'Actu : Avec Emmanuel Dupuy, Professeur en géopolitique à l’université Paris-Sud, président de l’Institut Prospective et sécurité en Europe ; on reviendra sur le scandale d’espionnage digne des meilleurs James Bond, qui secoue actuellement la chancellerie allemande et Olaf Scholz… Moscou a en effet diffusé une discussion entre officiers supérieurs concernant l’éventualité d’une livraison à l’Ukraine de missiles de croisière Taurus. Une écoute dont les conséquences diplomatiques pourraient s’avérer lourdes.

- Seconde partie : Avec Jean-Baptiste Rivoire, journaliste et fondateur du média OFF Investigation, ancienne figure de l’enquête à Canal + persécutée par sa direction, surtout à partir de l’arrivée des Bolloré Boys. On parlera de la condamnation de Jean-Baptiste face à Vincent Bolloré, dans le cadre de ce qui ressemble à une procédure-baillon visant à le faire taire. On évoquera plus généralement l’emprise de Bolloré sur les médias qu’il possède et le tourbillon dans lequel CNEWS et C8 se démènent suite à leur mise sous surveillance par le Conseil d’Etat et à la commission d’enquête parlementaire sur les fréquences TNT.