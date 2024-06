Discours de Macron : entre mensonges et provoc - Front Populaire: l'accord historique tiendra-t-il ?

Nous sommes mercredi 12 juin 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Fabrice Wuimo.

Au sommaire aujourd’hui :

Retour de Terrain :

Et on reste aujourd’hui sur l’onde de choc provoquée par l’annonce d’Emmanuel Macron qui a décidé de dissoudre l’Assemblée Nationale dimanche dernier, une heure seulement après la révélation des résultats des élections européennes, qui donnaient le Rassemblement National largement en tête avec 31,4% des voix. Nouvel épisode dans cette séquence politique, le président de la République a donné une conférence de presse à mi-journée pour présenter, selon ce qui avait été annoncé, le plan de bataille de son camp politique pour ces législatives anticipées. Enfin, à la place d’un plan de bataille, les journalistes ont plutôt eu droit à une suite d’attaques en règle des adversaires politiques du parti Renaissance. On revient tout de suite sur cette conférence de presse avec notre journaliste Cemil Sanli qui a pris part à cet évènement, et nous aurons également avec nous Stéfano Palombarini, maître de conférence en économie à l'Université Paris 8, qui nous livrera son analyse sur les déclarations d’Emmanuel Macron et ce séisme politique qui s’est produit depuis la dissolution.

Entretien d'Actu :

Et dans la seconde partie de cette émission, on débat de cette alliance politique à Gauche de l’échiquier politique… Le Nouveau Front populaire, qui a réussi à se mettre d’accord cette après-midi pour répartition des circonscriptions entre en vue des législatives donc entre La France insoumise, Le Parti socialiste, Les Ecologistes et Le Parti Communiste… Nous en parlerons sur ce plateau avec nos invitées, Raquel Garrido de LFI, Aminata Niakate d’Europe Ecologie Les Verts et Dieynaba Diop du Parti Socialiste.