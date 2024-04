Convocations, censure de Rima Hassan et Mélenchon : peut-on encore soutenir la Palestine en france ?

Nous sommes jeudi 18 avril 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Nadiya Lazzouni.

Au sommaire :

Flash Info : On fait un point sur les 3 #actualités du jour avec Cyril Lemba :

- Gabriel Attal a annoncé, ce matin à Viry Châtillon, son plan d’action concernant la violence des mineurs

- Des affiches qui font la promo de la transphobie enfin retirées à Paris et à Lyon

- L’UNRWA alerte sur la volonté d'Israël de le démanteler

Entretien d'Actu : Avec Elsa Marcel et Anasse Kazib

Elsa Marcel, avocate et Anasse Kazib, cheminot et syndicaliste à Sud RAIL, sont tous deux militants à Révolution permanente. Nous reviendrons sur la convocation d’Anasse par la police anti-terroriste dans le cadre d’une enquête pour « apologie du terrorisme » suite à des tweets de solidarité avec la Palestine. Il a été entendu hier par la police ainsi qu’un autre camarade de révolution permanente. Leur cas n’est pas isolé, ces convocations s’inscrivent dans un processus de criminalisation des voix qui dénoncent le génocide perpétré à Gaza depuis le 7 octobre dont peut témoigner Elsa Marcel qui assure la défense de nombreux clients accusés d’apologie du terrorisme.

Duplex : Rassemblement LFI à Lille

Hier, Jean Luc Mélenchon et Rima Hassan devaient donner une conférence organisée par l’association étudiante “Libre Palestine” au sein de l’Université de Lille. L’événement a finalement été annulé par l’université qui reconnaît dans un communiqué, à demi-mots, avoir cédé aux pressions. Cette dernière estimait que « les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats ». Suite à cette annulation, la conférence a été déplacée cet après-midi dans la salle Impériale de Lille, lieu privé donc. Mais la préfecture a décidé à son tour d’annuler l’événement . La France Insoumise a appelé dans un communiqué à se rassembler dès 18h30 sur la place Vanhoenacker de Lille. Nos journalistes Nicolas Mayart et Julie Desbiaux sont sur place pour suivre le rassemblement.

Le Fond de l'Info : Avec Paul Elek et Mathieu Slama

Nous reviendrons très largement sur la prise de parole de Gabriel Attal depuis le parvis de l’hôtel de ville de Viry-Chatillon, dans l’Essonne, où le jeune Shemseddine est mort sous les coups d’un groupe de jeunes près de son collège. Emmanuel Macron a demandé au premier ministre de lancer une concertation pour trouver des solutions au “surgissement de l’ultra-violence” en particulier parmi les plus jeunes. Un petit résumé des grandes lignes de son plan d’action contre les violences des mineurs : répression des jeunes, criminalisation des parents dits défaillants et déresponsabilisation de l'État. Nous discuterons également des appels à l’annulation, répétés, des conférences sur la Palestine où les élus de la France Insoumise interviennent. Hier, c’est la conférence de la candidate aux européennes Rima Hassan et du leader de LFI Jean-Luc Mélenchon à l’université de Lille prévue ce jeudi 18 avril qui était annulée, à Aix Marseille, sa reprogrammation, aujourd’hui, dans un lieu privé a été interdite par la préfecture tandis que la réunion publique à laquelle devait participer le député LFI Sébastien Delogu a été annulée à la Faculté d’Aix Marseille. Une autre conférence de JLM, prévue le 10 avril à l’université Rennes-II avait été annulée in extremis par l’établissement pour des raisons de « sécurité ». Que vise cette censure, à qui profite cet acharnement contre la France Insoumise ? Pourquoi maintenant ?