Arrêter Netanyahou ou pas ? Valls, Glucksmann : le bal des hypocrites

Nouvel épisode de La Chronik de Beligh. Chaque semaine, Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et cofondateur du collectif engagé Chronik (chronik.fr), décrypte aux côtés de notre journaliste Fabrice Wuimo l'actualité nationale et internationale à travers le prisme du droit public et international.

Au sommaire cette semaine : la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, Yoav Gallant et Mohammed Deif pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Le Premier ministre israélien sera-t-il arrêté dans un État signataire du Statut de Rome ? Que penser des réactions internationales, en particulier en France et aux États-Unis ? Sur la scène politique française en particulier, les réactions divergent, entre l’activisme d’un Manuel Valls, les silences coupables d’un Raphaël Glucksmann ou ce qu’il faut bien présenter comme le courage et la cohérence de Dominique de Villepin, pendant que Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, est plutôt mal à l’aise. Peut-on parler de double standard en matière de justice internationale, quand on compare le traitement dont font l’objet Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou ? La CPI peut-elle encore faire face à la pression diplomatique ? Beligh Nabli décortique ces enjeux avec finesse et précision.