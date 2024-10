Nous sommes le lundi 28 octobre, voici le programme de “Toujours Debout”, présenté par Nadiya Lazzouni :

Le récap de l'actualité du jour, préparé par Baptiste Lépinay, suivi d’un court reportage réalisé par Lisa Lap et Andreï Manivit sur l’ouverture du procès de Gérard Depardieu accusé d’agressions sexuelles.

Puis nous recevrons Mohammed Komat, membre du conseil national du parti les républicains et Président et co-fondateur du Think Tank “Big Decision”, Yazid Ben Hounet, anthropologue, chargé de recherche au CNRS et auteur de "Hirak, propagande et propagande médiatique" et Théophile Kouamouo notre rédacteur en chef. Ensemble nous discuterons de la visite d’état d’Emmanuel Macron au Maroc qui officialise la réconciliation avec le royaume chérifien au prix d’une nouvelle crise avec l’Algérie. Tout part d’une lettre envoyée par le président français à Mohamed 6 le 30 juillet dernier où Emmanuel Macron reconnaissait, au nom de la France, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Une déclaration qui tranche avec la position historique de la France dont la boussole était le droit européen. Le 30 juillet dernier, le président français adressait une lettre à Mohamed 6 où il a reconnu comme « seule base » le plan d’autonomie du Maroc dans le conflit du Sahara occidental. Le président algérien rappelait manu militari son ambassadeur en France. Comment Emmanuel Macron compte-t-il poursuivre le réchauffement entre la France et le Maroc sans geler les relations avec son partenaire économique algérien ? C’est la principale question que l’on posera à nos invités.

En seconde partie d’émission, nous accueillerons Sarah Ichou, directrice du Bondy Blog et Nasteho Aden, élue municipal à Stains et militante anti-raciste. Nous reviendrons sur la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, il y a 19 ans, à Clichy-sous-bois. Les deux adolescents ont été retrouvés morts électrocutés dans un transformateur EDF où ils s'étaient réfugiés pour échapper à la police. Ils sont les symboles d’une fracture entre la jeunesse des banlieues et les forces de l’ordre.