Affaire Théo / Violences Policières : pourquoi les flics ne vont jamais en prison ?

Avec Sébastian Roché, retour l'affaire Théo, ses conséquences et plus largement, sur la construction de l'expèrience sensible d'appartenance à la France. Quand la « mauvaise police » détruit la nation.

Que fait la « mauvaise police » à la jeunesse française ?

Alors que l'affaire Théo s'est terminée vendredi 19 janvier par la condamnation de trois policiers à des peines de prison avec sursis, la question de l'impact des violences policières et plus largement des mauvaises pratiques policières sur la jeunesse française se pose. Sébastian Roché, directeur de recherches au CNRS, spécialiste de la police, a enquété pendant dix ans auprès de 25 000 jeunes sur l'effet des pratiques policières sur eux, sur leur rappport à la République, aux institutions mais aussi à la nation. Il en ressort que la mulitplication des contrôles de police, de la violence policière et de la volonté de domination qui en resort impactent fortement et négativement le sentiment d'appartenance des jeunes à la France. Ces pratiques créent un sentiment de rejet palpable. Un effet délètère insuffisament pris en compte par les institutions.

Avec le chercheur, nous sommes revenus sur l'affaire Théo, ses conséquences et plus largement, sur la construction de l'expèrience sensible d'appartenance à la France. Quand la « mauvaise police » détruit la nation.

Rencontre avec Sebastian Roché.