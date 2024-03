20 ans d'islamophobie : trahir la laïcité pour cibler les musulmans

Le 15 mars 2004, l'Etat français adoptait la loi portant sur "le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges, et lycées publics". C'est le fondement même que la laïcité "à la Française" qui s'en trouvait complètement bousculé. A l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'intérieur. Son but, montre un volontarisme à tout crin et faire sauter les digues entre la droite et l'extrême-droite pour capter l'électorat de Jean-Marie Le Pen. Ses cibles favorites ? Les quartiers populaires - qu'il voulait nettoyer au karcher - et la communauté arabe et musulmane.

Pour revenir sur cet "anniversaire", ce triste anniversaire, Amina Kalache s'est entretenu avec Jean Baubérot, professeur émérite, spécialiste de la sociologie des religions et fondateur de la sociologie de la laïcité. Il a aussi et surtout participé à la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, plus communément désignée sous le nom de commission Stasi. Et à l’époque, le débat social et politique portait avant tout sur “le foulard islamique” suite à la médiatisation des “affaires de foulards” dans plusieurs établissements scolaires.