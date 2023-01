Zidane, corruption, criminalité... Romain Molina balance sur Noël Le Graët et la FFF

Quand on ne connait pas les méandres de la Fédération Française de Football, on se demande forcément pourquoi une telle agressivité, au sujet d'une des dernières figures consensuelles et lisses du pays, Zinedine Zidane ? Quels enjeux spécifiques recouvrent ces mots à l'emporte-pièce ? Et pourquoi un député comme François Piquemal, de la NUPES, demande la démission de Noël Le Graët ? Faut-il s'irriter de ce qu'un dérapage médiatique fasse plus parler de lui que les nombreux scandales sexuels et possiblement financiers de ces derniers mois ?

Que dire aussi de tous ces scandales qui viennent entâcher la plus haute institution du football français et plus particulièrement celui qui la dirige ? Racisme, propagande du Qatar, soupçon d’harcèlement sexuel et soupçons de pédocriminels couverts par la Fédération, tout y passe et Noël Le Graët semble indéboulonnable à son poste. Pour en parler je reçois le journaliste Romain Molina. C’est l’entretien express.