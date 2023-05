Terres de luttes : pourquoi la France se soulève

Qui sont celles et ceux qui luttent ? Pourquoi se mobilise-t-on en France ? Dans un pays réputé pour ses mouvements sociaux et politiques, où certaines luttes ont marqué l'histoire, le journaliste Romain Jeanticou tente de comprendre comment ces mobilisations s'ancrent et se perpétuent localement. Il publie Terres de luttes, aux éditions du Seuil, et au Média, il tente de donner la recette d'une lutte qui gagne.

La France, est-elle une terre de lutte ? Les territoires de l'état français sont-ils des terres de luttes ? De la Guadeloupe à Lyon, en passant par la Bretagne et le Pays Basque, le journaliste Romain Jeanticou est parti à la rencontre de celles et ceux qui luttent, pour tenter de voir à quel point ces mouvements sont intrinsèques de certaines villes ou de certaines régions. Le journaliste tente de raconter ce que ces luttes disent de notre histoire et de ces localités. Derrière ces mobilisations, il raconte également des tranches de vie, des expériences personnelles et collectives et rapporte des témoignages poignants. Ces luttes, observées par l'auteur, concernent des sujets très différents : le logement au Pays Basque, la terre en Loire-Atlantique, le féminisme à Grenoble, l'énergie sur le littoral breton, les violences policières dans les banlieues parisiennes, l'extrême droite à Lyon ou le colonialisme en Guadeloupe.

Pour en parler, Le Média reçoit Romain Jeanticou, grand reporter à Télérama, spécialiste des luttes sociales et politiques et auteur de Terres de luttes, aux éditions du Seuil.