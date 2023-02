"Sauvons le climat, sauvons nos retraites" : les écolos dans la rue contre Macron

La défense de notre système de retraites est une lutte écologique et sociale. L'affirmation peut surprendre, pourtant elle devient évidente pour les manifestants issus du mouvement écologistes qui défilent contre la réforme des retraites aux côtés des syndicats. Le Média a suivi ces activistes, pour qui les luttes sociales et écologiques vont de pair.

Au cœur des manifestations contre la réforme des retraites, une banderole de l'alliance écologique et sociale regroupe syndicats et ONG écologistes. La CGT, Solidaires, FSU, la Confédération paysanne, Attac, Greenpeace, Oxfam et Les Amis de la Terre, protestent ensemble contre une réforme injuste qui prévoit de reculer l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

Cette réforme ne serait pas seulement socialement condamnable, elle serait aussi climaticide, estiment les militants écologistes qui participent au cortège. Ceux-ci dénoncent la logique productiviste de ce projet de loi qui incite à travailler plus, exploiter plus, produire plus, consommer plus, polluer plus et émettre plus d'émissions de gaz à effet de serre.

Il est temps de « réfléchir au travail d'un point de vue écologique », explique Vincent Gay, sociologue et membre d'ATTAC. Partager le temps de travail et les richesses est donc une mesure sociale et écologique. De quoi inciter le mouvement social à intégrer de plus en plus le mouvement climat. Et à convaincre que les luttes écologistes et sociales se complètent.