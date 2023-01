Révélations : Veolia et la Macronie font main basse sur l'eau potable

Connaissez-vous Véolia ? Évidemment que vous connaissez Véolia. Cette gigantesque entreprise qui s’est octroyé un quasi monopole sur le marché de l’eau, après une OPA bien énervée - et surtout bien aidée par le clan macroniste - sur Suez.

L’autre grande victime de l’ogre Véolia - la plus importante victime - c’est le marché public de l’eau ainsi que sa gestion. Sous-investissement, délabrement des infrastructures, corruption (entre conflits d’intérêts et trafic d’influence), surfacturation, explosion des tarifs ; le tout, à l’heure où l’inflation des prix de l’énergie continue de prendre les français et les populations du monde entier à la gorge.

Mais Véolia s’en fout, et surtout, Macron et sa clique s’en foutent. Leur objectif, la privatisation. Et Véolia était là pour faire leurs affaires. Ismael Emelien, Alexis Kohler et toutes les têtes pensantes de La République En Marche ont conseillé Véolia dans leur opération de fusion avec Suez. Et c’est un prêté pour un rendu, des anciens de Véolia entrent au gouvernement ou deviennent député, comme Brune Poirson, qui fut secrétaire d’Etat à la transition écologique, le poste actuel d’Agnès Pannier-Runacher.

C’est ce que raconte - entre autres choses - l’enquête de Maïlys Khider et Timothée de Rauglaudre, paru dans le Socialter de Décembre-Janvier, intitulé “Véolia, Hydre du marché”. Irving Magi les a reçu sur le plateau de Toujours Debout pour parler de tout ça.