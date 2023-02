Retraites : la macronie abat ses dernières cartes - Inflation : les français pris à la gorge

▶ Kissékadit ?

A l'aide de citation choisie nous interrogeons avec humour l'actualité politique pour mieux la décortiquer !

▶ Fond de l'Info

Nous recevons Clément Coulet du média Le Vent se lève pour évoquer l'inflation et ses effets catastrophiques sur les conditions de vie de nos concitoyens, il débute son article ainsi : "L’inflation sur l’alimentation n’épargne personne. Si elle accélère la paupérisation de nos concitoyens et dégrade leur alimentation, elle met en exergue la vulnérabilité de notre modèle agricole. Face à cette situation, la timidité des réponses du gouvernement n’est pas en mesure de protéger les Français alors même que des propositions plus ambitieuses mêlant les enjeux de transition du système alimentaire, d’accès digne à l’alimentation et de juste rémunération des paysans tendent à émerger. " 👉 https://lvsl.fr/inflation-et-alimentation-au-pays-de-la-bouffe-la-grande-pauperisation/

▶ Carte Blanche

Thomas Dietrich a carte blanche et ça tombe bien car la France va mal. Heureusement, notre bien-aimé Macron Ier va remettre de l'ordre. Il va mettre les Français, ces gaulois réfractaires, ces fainéants au travail, et les faire bosser jusqu'à 64 ans, au passage 25 % des plus pauvres seront morts avant d'atteindre l'âge de la retraite et pour ceux qui seront pas morts, il seront dans un triste état, rappelons que l'espérance de vie en bonne santé est justement de 64 ans pour les hommes...