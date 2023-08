Polémique : Sardou, chanteur réac ou icône populaire ? - Sarkozy : Le "parrain" de Darmanin

Est-ce que vous connaissez “ Les lacs du Connemara “ ? Bingo ! C'est une célèbre chanson de Michel Sardou et c’est aussi le point de départ d’une polémique qui a pris des proportions inattendues ! Dans une récente interview donnée à un média belge, Juliette Armanet s’en est pris aux lacs du Connemara co-écrit en 1981 par Michel Sardou où il y raconte un mariage inter religieux protestant-catholique en Irlande. L'interprète et compositrice française a évoqué une chanson “ qui la dégoûte” en raison de son “côté scout sectaire” et dont “ la musique est immonde” qui par ailleurs est de “droite, rien ne va”.

Ses propos auront suffi pour émouvoir les fans de Sardou et la fachosphère qui se sont déchaînés contre la chanteuse insultée de gauchiste ! Ce n’est pas comme si Sardou avait dissimulé ses penchants droitiers, alors comment expliquer que la simple critique d’une artiste à l’encontre d’un pair se mue en controverse virulente jusqu’à faire les gros titres des journaux ? On en discute dans cette nouvelle édition du Fond de l'info.

On reviendra bien sûr sur toute l'actualité de la semaine qui nous a fait bondir ! La France compte près de 3 millions de millionnaires en 2022, les dividendes versés aux actionnaires et les résultats des groupes du cac 40 explosent tandis que les services des urgences sont dans l'agonie et le coût de la vie étudiante a atteint des sommets. Et on évoquera bien sûr les confidences de Nicolas Sarkozy qui verrait bien Gerald Darmanin à l'Elysée en 2027 ! On parle de tout ça avec Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la Liberté et Julien Théry, historien et présentateur d’émissions sur Le Média, notamment de “La grande H”. C'est le fond de l'info !