Oui, Le Pen a torturé en Algérie au nom de la France | Alain Ruscio, Julien Théry

Dans une émission historique récemment diffusée sur France Inter, un historien de la guerre d'Algérie pourtant reconnu pour le sérieux de ses travaux, Benjamin Stora, s'est laissé aller à déclarer que « Jean-Marie Le Pen n’a sans doute pas pratiqué la torture en Algérie »... avant de devoir rapidement se rétracter et démentir cette contre-vérité, face au scandale suscité auprès de celles et ceux qui ont enquêté et se sont battus naguère pour établir et faire connaître les faits. Un si étonnante « erreur » sur un cas pourtant bien connu et emblématique, de la part d'un historien qui s'est rapproché du pouvoir, apparaît symptomatique du phénomène général de dé-diabolisation et de respectabilisation de l'extrême-droite en France ces dernières années.

C'est l'occasion pour Julien Théry, avec son invité Alain Ruscio, historien de la décolonisation française et spécialiste, entre autres, du rôle de l'extrême droite pendant la Guerre d'Algérie, de revenir non seulement sur l'action de Jean-Marie Le Pen comme lieutenant du 1er Régiment étranger de parachustistes en 1956-1957 à Alger, mais aussi sur la progressive reconnaissance de son action de tortionnaire, jusqu'au livre publié à ce sujet par la journaliste du Monde Florence Beaugé en 2005 et l'échec final, la même année, de la procédure judiciaire en diffamation intentée par Jean-Marie Le Pen. Alain Ruscio souligne aussi, au-delà du cas Le Pen et de l'usage systématique de la torture à l'instigation des gouvernements français pendant la grande répression d'Alger et tout au long de la guerre d'Algérie, que la torture pratiquée sur les « indigènes » était une méthode de domination et de maintien de l'ordre ordinaire dans les colonies françaises depuis le XIXe siècle. Son usage était inhérent au rapport de sujétion des colonisés avec les colonisateurs.



Sur la question, voir aussi notamment le dossier proposé par le site web Histoire coloniale et décoloniale (https://histoirecoloniale.net/-Le-Pen-et-la-torture-.html), le documentaire de José Bougarel "Le Pen et la torture, la question", librement accessible sur YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=HjeN9QONaMo) et l'épisode de La Grande H., l'émission d'histoire du Média, consacré aux travaux de l'historienne Raphaëlle Branche (Guerre d'Algérie : tortures et exécutions au nom de la France : https://www.youtube.com/watch?v=E-dLfJUHbto).