"Oui c'est une réforme d'assassins" : Le témoignage poignant de Brahim, éboueur dans le privé

Brahim Sidibe, c'est le nom du chauffeur éboueur qui s'est fait connaitre du grand public ces derniers mois à travers des interventions télévisées très fortes et engagées contre une réforme des retraites qu'il a qualifié d’assassine. Si on a tenu à l'inviter ce soir c'est parce qu'il est l’une des figures du mouvement qui a permis aux travailleurs de garder la tête haute. On avait envie de parler de son parcours. Pourquoi avoir choisi le métier d’éboueur et pour quelles raisons est-il ensuite devenu chauffeur ? Pour quelle rémunération ? Quels sont précisément les tâches effectuées par un éboueur et les risques encourus ? Salarié gréviste, mobilisé sur le terrain et sur les plateaux TV, quel a été le coût de son engagement ? Syndiqué à la CGT depuis quelques semaines, on lui a demandé ce qu'il attendait de la rencontre qui a eu lieu hier, mardi 16/05 et aujourd'hui, entre la première ministre et l'intersyndicale. Brahim Sidibe s'est livré au micro de Nadiya Lazzouni avec authenticité et détermination à poursuivre la lutte menée.