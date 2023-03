Motion de censure : l'heure de vérité

Nous sommes lundi 20 mars 2023, voici le programme de Toujours Debout aujourd'hui présenté par Lisa Lap.

Sommaire

▶ Retour de Terrain : Cemil Sanli, Andreï Manivit

Avant le vote, nos camarades Cemil et Andreï sont arrivés à l’Assemblée en début d’après-midi, et on a pu voir un quartier complètement bouclé et quadrillé, après des manifestations aux abords du palais Bourbon et devant, sur la place de la Concorde, fortement réprimées.

▶ Carte Blanche : Thomas Dietrich

Thomas, est venue nous parler de la dernière déclaration de Marcon avant le vote des deux motions de censure.

▶ Instant Porcher : Thomas Porcher, Lisa Lap

On revient sur ces temps historiques entre le parlement et la rue avec Thomas Porcher et Lisa Lap.