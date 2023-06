Marlène Schiappa : face à la commission d'enquête - Bernard Cazeneuve : le porte-étendard des anti-Nupes

Nous sommes jeudi 15 juin 2023, voici le programme de Toujours Debout présenté par Nadiya Lazzouni.

▶ Retour de Terrain : Rémi-Kenzo Pages

Note journaliste Rémi-Kenzo Pages est allé couvrir la grève des cheminots, au triage du Bourget, contre la liquidation de Fret SNCF. Il était sur place avec notre reporter Andrei Manivit.

▶ Entretien d'Actu : Antton Rouget

Nous recevrons Antton Rouget, il est l’un des journalistes du pôle enquête de Médiapart qui est à l’origine des dernières révélations sur l’affaire du Fonds Marianne lancé en 2021 par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la citoyenneté. Ensemble nous reviendrons sur ce qui devrait être un scandale d’état et conduire à la démission de la secrétaire d’état qui est de plus en plus isolée dans son camp.

▶ Le fond de l'info : Mathieu Slama, Julien Théry

Des instituts d’enseignement privé pour accéder plus vite à la réussite. Voilà la promesse ronflante de certains transfuges de l’éducation nationale, passés dans le privé. On en discute, en seconde partie de soirée, avec l’essayiste Mathieu Slama, auteur de Adieu la liberté et l’historien Julien Théry, que vous connaissez bien au Média. Bernard Cazeneuve est-il l’espoir de la Gauche ? Ne riez pas, certains médias se sont posé la question très sérieusement ces derniers jours après que l’ancien Premier ministre a lancé son mouvement, très formellement nommé “La convention”. Il se murmure que Cazeneuve ambitionne d’occuper une place entre la NUPES et l’aile gauche de la Macronie et qu’il se voit déjà entrer dans la course pour la Présidentielle 2027. On voit ça toujours avec Mathieu Slama et Julien Théry.