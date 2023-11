Marche contre l'antisémitisme : Faut-il manifester avec l'extrême-droite ?

Nous sommes jeudi 9 novembre 2023, voici le programme du Toujours Debout, présenté par Nadiya Lazzouni.

Comme toujours, on ouvrira cette édition avec un bref retour sur les infos du jour, présenté aujourd’hui par notre camarade Fabrice Wuimo. Des infos hélas souvent déprimantes et parce que vous l’avez demandé, elles seront contrebalancées avec des sujets un peu plus légers. C’est la nouveauté de cette saison, du lundi au jeudi, les comédiens de la Gazette Comedy Club seront en plateau pour nous offrir une pause humour et impertinence. Le micro sera tendu ce soir à Adrien et Lounes !

Puis nous recevrons Sébastien Delogu, député LFI de la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Avec son collègue Manuel Bompard député LFI de la 4ème circonscription, ils demandent dans une lettre ouverte au Maire de Marseille de hisser le drapeau palestinien en berne au fronton de la mairie en mémoire victimes des crimes de guerre de l’armée israélienne. Silence radio de Benoît Payan, nous y reviendrons.

Nous reviendrons également sur les sanctions prises contre Raquel Garrido qui ouvrent une nouvelle crise au sein de la LFI et la décision du mouvement de ne pas participer à la marche contre l’antisémitisme. En effet, la présence du RN à ce défilé divise et fait débat. C’est le sujet qui sera au cœur de ce numéro du fond de l’info. Est-ce qu’il faut boycotter cette marche ? On y répond avec Paul Elek, chroniqueur politique et Mathieu Slama, essayiste et auteur de Adieu la Liberté.