Macron : tout le monde va le chercher

Nous sommes jeudi 20 avril 2023, voici le programme de Toujours Debout présenté par Nadiya Lazzouni.

▶ Retour de terrain : Vincent, gestionnaire de moyen à la gare Montparnasse, UFCM-CGT

On fait le débrief de la journée d’action et de mobilisation que la CGT nous a fait vivre. Pour la première fois depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, le calendrier diffère au sein de l’intersyndicale. Mais l’unité demeure, puisque l’intersyndicale continue de se préparer pour la journée du 1er mai. Les quatre syndicats de la SNCF ont répondu à l’appel de la CGT et ont annoncé « une journée d’expression de la colère cheminote » ce jeudi. Vincent, Gestionnaire de moyen à la gare Montparnasse et UFCM-CGT est avec nous ce soir et nous expliquera pourquoi c'était important de participer à cette journée de préparation aux manifestations du 1er mai.

▶ Entretien d'Actu : Paul Elek

On décrypte l’actualité politique avec Paul Elek, doctorant en sociologie et analyste pour le Média. Ensemble on reviendra sur le congrès du Parti Communiste, on parlera également de la refondation de la NUPES et de nouveau chapitre qu’aimerait ouvrir Emmanuel Macron après avoir promulgué la réforme des retraites.