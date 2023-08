Macron pantin de la finance; les gros médias font diversion

Alors que Le Monde sort une enquête sur Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, devenu au fil du temps “l’homme des présidents” à tel point que les membres du gouvernement lui baisent la main...Les médias font leurs choux gras sur le racisme.

Vous nous connaissez au Média, on est curieux et c'est vrai un peu taquin, on a alors regardé les chaînes d'information en continu pour constater la couverture médiatique consacrée à l'enquête édifiante du Monde et on est tombé sur... des polémiques qui touchent de près ou de loin à l'islam.

Ce n'est pas le Tout Puissant Bernard Arnaud qui règne à l'égal d'un chef d'État et qui détient le groupe Les Echos-Le Parisien et Radio Classique, qui menace notre démocratie. Mais c'est le foulard d'une joueuse de football marocaine et la participation de l'artiste Médine aux universités d'été d'Europe écologie les verts, de la France insoumis et à la fête de l’huma qui défient notre République !

Au programme de ce nouveau numéro du Fond de l'info, nous évoquerons ces polémiques racistes qui ne visent qu’à poser un voile sur les véritables problématiques qui devraient être au coeur des débats et dont nous discuterons également aujourd’hui : l'enfer des migrants arrêtés en Tunisie et abandonnés dans le désert avec la complicité de l'UE, la soumission du système politique aux volontés des milliardaires et de la menace d'un nouveau 49-3 pour la rentrée ! Elisabeth Borne et Emmanuel Macron sont décidé à l'utiliser pour faire passer en force leur loi des finances publiques selon une information du Canard enchaîné.

Et l’info vient de tomber,une bonne nouvelle cette fois. Le conseil d’état suspend en référé la dissolution des soulèvements de la terre.

Et comme toujours, on en parle avec votre binôme préféré : Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la Liberté et Julien Théry, historien et présentateur d’émissions sur Le Média, notamment de “La grande H”.