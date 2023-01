"L'opinion, il s'en moque" comment Macron veut mettre les Français à genoux

Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher ! L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Car on le sait, les discours sont politiques et les comprendre est un véritable enjeu démocratique.

Au programme aujourd’hui,

72% des Français rejettent le projet de réforme des retraites, c’est ce qu’on apprend par le nouveau sondage "L'Opinion en direct" de l'institut Elabe pour BFMTV dévoilé mercredi dernier. C’est 6 points de plus qu’il y a une semaine, 13 de plus qu’il y a 2 semaines. Dans le détail, 40% se disent “très opposés”, en hausse de 18 points par rapport à il y a 15 jours. Emmanuel Macron pouvait compter sur le soutien des retraités, mais même eux ne sont plus en majorité à soutenir la réforme. 59% sont opposés au projet, c’est 13 points de plus en une semaine. Le mot qui revient le plus pour qualifier la réforme des retraites est : injuste. Côté grèves et manifestations, 64% des français soutiennent la mobilisation toujours selon le sondage. Pourtant le gouvernement n’en démord pas, et l’élément de langage de la majorité c’est “la contestation est légitime”, “il faut continuer à convaincre que c’est une réforme nécessaire”, “il faut continuer à dialoguer, à expliquer, à faire preuve de pédagogie”. Bref, pas de recul à l’horizon, surtout quand on sait que le dispositif pour la réforme est de la faire passer par projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, donc, au bout de 50 jours, débat ou pas, accord ou pas, la réforme passera au niveau parlementaire. On analyse tout cela avec Thomas.

Thomas Porcher l’avait dit. “Emmanuel Macron va présenter de très beaux chiffres du chômage qui baisse et le présentera comme une réussite et comme le Président du plein emploi”. Gagné. Regardez ça, comment les titres ou la majorité se félicitent du chômage qui baisse avec ce chiffre annoncé mercredi dernier : Baisse de 3,8% de demandeurs d’emploi ce trimestre, soit 112 100 personnes ! Et baisse de 9,4% sur un an ! Bon, ça ça concerne la catégorie A. Donc des gens inscrits à Pôle emploi, et qui remplissent les conditions pour être au chômage. Par contre quand on regarde les catégories B et C, donc les emplois partiels, le nombre de personnes augmente respectivement de 5,2% et de 2,3% sur le trimestre. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue de 0,8 % sur ce trimestre (soit 39 600 personnes) et de 5,2 % sur un an. Et surtout, ce qu’on ne dit pas, c’est que les radiations de Pole Emploi ont atteint un record, comme nous raconte Le Monde. Je les cite “Sur le dernier trimestre de 2022, elles représentent 9,7 % des sorties. Surtout, elles sont en hausse de 10,4 % par rapport au troisième trimestre et le seul mois de novembre a vu s’établir un nouveau record, avec 58 100 personnes”. Qu’est-ce qui explique ça ? Une hausse des contrôles mais aussi, un accès durci au chômage avec les réformes, on en a assez p