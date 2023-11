Loi immigration : jusqu'où ira le Darmanin show ? - La gauche française : ennemie public numéro un ?

Nous sommes mardi 7 novembre 2023, voici le programme du Toujours Debout, présenté par Théophile Kouamouo.

On commencera cette édition avec un bref retour sur les infos du jour, présenté aujourd’hui par Cyril Lemba. Des infos pas toujours gaies hélas et parce que vous l’avez demandé, elles seront contrebalancées avec des sujets un peu plus légers. C’est la nouveauté de cette saison, du lundi au jeudi, les comédiens de la Gazette Comedy Club seront en plateau pour nous offrir un peu d’humour et d’impertinence.

Puis l’agriculteur et militant au service des migrants, Cédric Herrou, reviendra sur le documentaire “Autrement" de Michel Toesca, qui retrace son combat en faveur de l’intégration des migrants. Ensemble nous parlerons également du projet de loi immigration que Darmanin présent au Sénat.

En deuxième partie d’émission, Théophile Kouamouo arbitrera un débat entre Julien Théry, notre historien maison, et Lucas Jacubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef de “Décideurs Magazine”. Ce sera la rubrique “Ne nous engueulons pas” et la discussion sera centrée sur les anathèmes qui pleuvent sur la gauche française, surtout la gauche radicale et l’extrême gauche : wokisme, antisémitisme, etc. On parlera également de la crise manifeste à la France insoumise. Restez, le débat promet des étincelles.