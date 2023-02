Les retraites à l'Assemblée : Macron peut-il perdre ? - Répression policière : une "Rosie" témoigne

Nous sommes mercredi 8 février 2023, voici le programme de Toujours Debout !

▶ L'Entretien d'Actu : Les Rosies



La présidente l'AN Yael Braun Pivet a indiqué en point presse que les activistes étaient embarqués pour des "dégradations" sur la statue de la loi et une porte devant l'Assemblée. Elles ont depuis été libérées, Lou Chesné, porte-parole d'ATTAC et cofondatrice des Rosies étaient parmis elles et sera présente ce soir pour faire entendre leur version.

▶ Fond de l'Info : Paul Elek

Parallèlement à la bataille dans la rue, le bras de fer a commencé à l’Assemblée nationale. On en a parlé lundi dans le feu de l’action notamment avec notre consoeur Lisa Lap qui était en direct depuis le Palais Bourbon. On vous propose de revenir dessus à tête reposée avec notre fidèle camarade Paul Elek, analyste politique, ancien attaché parlementaire et doctorant en sociologie.

▶ Kissékadit ?

▶ Carte Blanche : Rémi-Kenzo Pagès

Mon camarade et confrère RKP nous rejoindra pour parler des bénéfices records de Total Energies, pour 2022. 19,5 milliards d’euros. Des chiffres qui interrogent. Il nous expliquera pourquoi avant de recevoir Clem Converset-Doré, porte-parole d’Alternatiba Paris, qui a mené ce matin une action au siège de l’entreprise, à la Défense, pour dénoncer les superprofits, avec ce mot d’ordre, vous encaissez, nous subissons !

▶ Entretien d'Actu : Alternatiba Paris

Clem Converset Doré, porte-parole d’Alternatiba Paris qui ont mené ce matin une action devant le siège de TotalEnergie. Le groupe se distingue non seulement pour ces profits mirobolants mais également pour ses action mortifère, à la fois pour l’environnement et pour les population locale en Afrique, notamment en Afrique du Sud et en Ouganda.