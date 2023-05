La France de Macron, vraiment une démocratie ? Le nouveau tabou médiatique

“Allez en Corée du Nord !” C’est un peu la phrase standard qui est généralement adressée à celles et ceux qui remettent en cause ou amoindrissent le caractère démocratique de nos institutions républicaines. Et pourtant, entre les instruments constitutionnels de dictature temporaire comme le 49.3, l’article 16 ou le 47.1, les violences policières impunies et les entraves au droit de manifester, il y a de quoi justifier un regard critique.

Mais voilà, nous faisons partie des “démocraties occidentales, libérales” au strict opposé des régimes dictatoriaux, autoritaires. Laisser entendre le contraire serait semer du doute donc mettre en danger notre mode de vie, nos libertés, quasiment notre civilisation. Du moins c’est la vulgate des partisans de l’ordre établi.

Et pourtant, les choses ne sont pas aussi nettes que cela. Il existe des démocraties vivaces, presque exemplaires, mais entre dictature, démocratie illibérale et légalité d’exception, les frontières se brouillent. C’est ce qu’a démontré la politiste Eugénie Mérieau, politologue et constitutionnaliste française, maîtresse de conférences en droit public à l’Université de Paris I dans ce livre, “La dictature, une antithèse de la démocratie ? 20 idées reçues sur les régimes autoritaires”. Un livre paru aux éditions Le Cavalier Bleu en 2019, mais dont qui est plus que jamais d’actualité.