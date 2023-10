Israël-Palestine: Jusqu'où ira la déchirure ?

Au programme de ce nouveau numéro, nous reviendrons sur le conflit israelo-palestinien qui s’invite en France, divise profondement la classe politique et menace de faire exploser la NUPES. Le point de départ de la discorde c’est l’offensive d’ampleur menée par les forces armées du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier et qui a causé plus de 800 morts, civils et militaires et 2600 blessés. L’attaque a été immédiatement suivie d’une contre-offensive israélienne, qui se poursuit et l’état de siège de la bande de gaza, privé d’eau et d'électricité. 687 palestiniens ont été tués dans les bombardements israeliens sur la bande de gaza et plus de 3700 blessés selon le ministre de la santé palestinien. Emmanuel Macron a très vite fermement condamné « fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël », rappelant à chacun l'importance "de condamner sans équivoque les attaques terroristes menées contre Israël". Depuis l’Allemagne, le chef de l’état a encore tenu à, je cite, “réitérer notre solidarité à Israël”. Même soutien inconditionnel pour Ciotti, Lepen et Zemmour qui a été chaleureusement accueilli au rassemblement en soutien à Israel organisé notamment par le conseil représentatif des institutions juives de France le 9 octobre dernier. À gauche, le conflit israélo-palestien divise et la position de la France insoumise suscite de vives critiques au sein même de la NUPES accusée tantôt de justifier, tantôt de relativiser l’offensive du Hamas. La première ministre est allée jusqu’à dénoncer une forme de complaisance de la LFI. Tandis qu’Anne Hidalgo, la maire de Paris a déclaré “ Suivre Jean-Luc Mélenchon est une impasse. C’était vrai hier, ça l’est aujourd’hui”.

Madame Borne profite-t-elle de la guerre au Moyen-Orient pour mener sa guerre contre LFI comme l’estime Jean-Luc Mélenchon et plus globalement pour saboter la NUPES ? L’Union de la gauche résistera-t-elle à ces nouvelles stratégies de division ? Ou bien le doux rêve d’une gauche unie est définitivement compromis ?

On en parle avec notre binôme du jour : Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la Liberté et Paul Elek, analyste politique pour le Média.