Guerre en Ukraine : Pascal Boniface contre les hypocrites

Près de vingt mois après le début de l’agression russe en Ukraine, et donc de ce qu’il est convenu d’appeler la guerre en Ukraine, est-il possible d’évoquer de manière sereine et surtout équilibrée ce conflit en France et ailleurs en Occident ? N’est-on pas condamné à être taxé de poutinolâtre, d’agent de l’OTAN ou à être considéré alternativement comme les deux à la fois ? Cette interrogation parcourt le dernier livre de Pascal Boniface.

“Guerre en Ukraine, l’onde de choc géopolitique ; à contre-courant des analyses émotionnelles”, paru aux Editions Eyrolles. Le célèbre géopolitologue français, fondateur de l’Institut de relations internationales et stratégiques se sent en tout cas de moins en moins à l’aise avec ce qu’il perçoit comme un débat piégé. Piégé par les postures morales plus ou moins justifiées, par le recours constant aux analyses émotionnelles.

Par la propagande et les théories du complot également. Dans l’entretien qui suit, nous évoquerons de nombreux sujets, notamment les perceptions différentes de la guerre en Ukraine selon l’endroit où l’on se trouve, et également des questions plus théoriques comme entre autres l’opposition entre diplomatie des valeurs et diplomatie des intérêts.