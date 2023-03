grève du 23 mars : Macron dérape, la rue explose

Nous sommes jeudi 23 mars 2023, voici le programme de Toujours Debout aujourd'hui présenté par Rémi-Kenzo Pages. C'est la 100ème de Toujours Debout ! Merci de votre soutien !

· Sommaire

▶ Le Fond de l'Info : Thierry Vincent, Nadia Belhoum et Cemil Sanli

Notre collègue et camarade Cemil revient tout juste de la manifestation syndicale parisienne, et il nous racontera ce qu’il a vu. Il nous montrera également les images tournées par notre journaliste Andreï Manivit entre autres.

Mais nous avons aussi avec nous Thierry Vincent, journaliste indépendant et auteur de “Dans la tête des black blocs” paru aux éditions de l’observatoire. Bon connaisseur des mouvements autonomes, il a participé en observateur aux dernières manifs sauvages. Avec lui,on reviendra sur les propos d’Emmanuel Macron à propos des supposés “factieux” et des “factions” qui s’opposent à lui dans les rues. Et surtout sur la “sociologie de l’émeute”, si on peut utiliser cette expression.

Nous avons également avec nous Nadia Belhoum, syndicaliste CGT à la RATP. Emmanuel Macron peut-il légitimement prétendre défendre la démocratie sociale et le syndicalisme et combattre des blocages qui sont la conséquence directe des grèves ? On va voir ça ensemble.

▶ Entretien d'Actu : Lisa Belucco

On parle de guerre sociale. On parle aussi de guerre de l'eau. Alors que nous vivons une grave sécheresse, aux conséquences nombreuses, le changement climatique risque d'aggraver les pénuries d'eau. Le cycle de l'eau est déjà perturbé. Et l'eau est devenu un enjeu majeur. Et provoque une crise mondiale et des pénuries d'eau qui se généralisent. On le voit aujourd'hui en France avec la sécheresse que nous vivons.

Une conférence des Nations Unies sur l'eau, qui s'est fixée pour mission de chercher des solutions à cette crise mondiale, se réunit, du 22 mars, journée mondiale de l'eau, au 24 mars. Un constat, effectué par les dirigeants du monde réunis à New York, l'avenir des précieuses ressources en eau du monde est compromis. On en parle avec notre invitée : la députée EELV, Lisa Belluco.