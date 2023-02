Grève du 16 février : dernier avertissement avant le bras de fer

Nous sommes jeudi 16 février 2023, voici le programme de Toujours Debout aujourd'hui présenté par Nadiya Lazzouni. Sommaire

▶ Retour de Terrain

Ce jeudi 16 février est également la dernière journée de grève classique avant le début de la grève reconductible qui devrait commencer le 7 mars si le gouvernement s’entête dans sa posture de rigidité. La mobilisation pour le retrait de la réforme des retraites est donc loin de s'essouffler et la détermination de l’intersyndicale reste intacte. Aux 4 coins de la France, les manifestants continuent de battre le pavé, le poing levé. On vous propose de regarder quelques images des cortèges de Montpellier, Rennes, Bordeaux et Toulouse. Elles sont diffusées par le compte Twitter Peuple Révolté

▶ Retour de Terrain : Rémi-Kenzo Pagès et Nathalie Arthaud

Rémi-Kenzo Pagès a couvert la manifestation parisienne et revient nous en parler sur ce plateau aux côtés de Nathalie Arthaud porte-parole de Lutte Ouvrière et ancienne candidate aux élections présidentielles. Si la mobilisation est certes moins suivie que les précédentes, elle prend néanmoins des allures de démonstration de force à l’approche du 7 mars, date choisie par l’intersyndicale pour initier une grève générale dure. “Et maintenant on fait quoi ?”, c’est la question qui sera au cœur de notre discussion !

▶ Entretien d'Actu : Paul Eleck et Mathieu Slama

Paul Eleck, doctorant et ancien attaché parlementaire et l’essayiste Mathieu Slama, deux visages que vous connaissez bien maintenant au Média. Ensemble nous débattrons de l’autre versant de la lutte contre la réforme des retraites : la bataille parlementaire qui se joue depuis quelques jours à l'assemblée nationale. Après le gros revers qu’a subi le gouvernement et sa majorité relative, avant-hier, avec le rejet de l’article 2, nous verrons que rien n’est joué et que la Macronie n’est pas aussi sereine qu'elle souhaiterait nous le faire croire. Restez avec nous, ça va être passionnant !