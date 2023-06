Emeutes : La crise s'aggrave, Macron se soumet aux syndicats de police

Nouvel épisode du "Fond de l'info" animé par Nadiya Lazzouni, avec Matthieu Slama et Julien Théry. Aujourd'hui, on revient sur le drame de Nanterre.

Nahel avait 17 ans. Il a été exécuté par un policier qui a tiré à bout portant après un refus d’obtempérer. C’était le 27 juin dernier, à Nanterre. Pourtant le code pénal prévoit pour le délit de refus d’obtempérer, 3 mois d’emprisonnement et 3.750 euros.

Alors pourquoi Nahel a été condamné à la mort ? Pourquoi Nahel a pris perpet comme Zayed et Bouna à Clichy sous bois avant lui ? Comme Larami et Mouhsin à Villiers le bel avant lui ? Les populations des quartiers populaires en ont assez de parler de leurs enfants au passé.Les jeunes des quartiers populaires en ont assez d’entrevoir la mort à chaque contrôle de police. Alors ils se révoltent. Et leur rage est contagieuse.

Hier soir, pour la 3ème nuit consécutive, les révoltes ont éclaté dans les quartiers populaires en région parisienne, à Mantes la jolie, Nantes, Strasbourg, Paris et même en Guyane. Et pour mater la colère, le gouvernement a mobilisé 40 000 agents policiers et gendarmes, c’est 3 fois plus qu’au pic des révoltes de 2005 fait remarquer le sociologue Marwan Mohamed qui ajoute “ Le pouvoir a probablement été surpris par la rapidité de la solidarisation des quartiers et de la nationalisation des protestations. Pas certain que cela suffise”. Et pourtant, on a en mémoire le discours d’un Emmanuel Macron qui appelait à l’apaisement, une prise de parole qui contraste avec celle de son ministre de l’intérieur qui s’est montré beaucoup plus vindicatif la veille.

Le gouvernement a finalement choisi de s’aligner sur la ligne dure, la ligne offensive d’un Gérald Darmanin qui découvre curieusement le principe de présomption d'innocence d’un policier pourtant filmé. Éric Zemmour et Éric Ciotti réclament depuis hier le déclenchement de l'état d'urgence, une mesure que le gouvernement repousse mais jusqu'à quand ? Pour le moment Emmanuel Macron envisage de censurer les contenus des RS qui alimenteraient toute cette violence. Emmanuel Macron continue de marcher avec des œillères et refuse de voir les véritables responsabilités. Les leurs. Alors on s’y attelle à sa place ici au Média avec nos invités, Mathieu Slama, essayiste auteur de Adieu la Liberté et Julien Théry, Historien. C’est le fond de l’info !