Qui dirige vraiment la France ? Bernard Arnault ou Emmanuel Macron ? Ce sont les interrogations qui nous viennent après avoir lu la dernière enquête du journal le Monde sur l’influence dévorante de Bernard Arnault...

Qui dirige vraiment la France ? Bernard Arnault ou Emmanuel Macron ? La question vous a sûrement traversé l’esprit alors que vous observiez de loin le luxe flamboyant d’une boutique LVMH, ou quand on vous rabâche pour la 100e fois que le magnat du luxe a triplé sa fortune depuis 6 ans. D’un côté on a donc le président des riches et de l’autre, l’homme le plus riche de France. Et si le premier n’était finalement que la marionnette du second. Et s’il tirait les ficelles en coulisses ?

Ce sont les interrogations qui nous viennent après avoir lu la dernière enquête du journal le Monde sur l’influence dévorante de Bernard Arnault. Autant que d’éléments auxquels nous tenterons de répondre dans ce nouveau numéro de votre bulletin d’été façon le Média.





Dans un second temps nous traiterons d’un autre empire, celui de Patrick Drahi, patron de BFM et RMC, qui est dans la tourmente pour des histoires de corruption et de blanchiment. Nous verrons ensuite comment le gouvernement Macron, à nouveau sous tension, souhaite à nouveau faire du 49.3 pour faire passer sa loi de programmation des finances publiques. Nous nous intéresserons ensuite aux nouveaux éléments qui viennent incriminer les policiers du Raid en garde à vue dans la mort de Mohamed à Marseille. Enfin nous nous rendrons de l’autre côté de l’atlantique où une alliance contre la déforestation a été annoncée au Brésil, dans l’indifférence totale du président français, invité à l’occasion. Enfin nous irons en Birmanie et aux États-Unis pour une revue de l’actualité internationale.