Hausse d’impôts : Barnier divise, les macronistes en crise

En attendant la rentrée du Média, la programmation estivale se poursuit et le flash info est là tous les soirs pour vous informer des fraîches actualités de la journée. Au programme :

La suggestion d’augmenter les impôts, faite hier soir par Michel Barnier, a produit quelques remous qui ne vont pas arranger sa tâche de former un nouveau gouvernement. Ces propos, relayés par nos confrères du Parisien, ont déjà commencé à faire grincer des dents au sein du camp présidentiel, emmené par Gabriel Attal. La rencontre qui devait d’ailleurs se tenir entre les députés macronistes et le Premier ministre a été reportée. Peut-être bien que cette question du budget 2025, sur laquelle Matignon prend beaucoup de retard, prend aussi la tête de son locataire. On est peut-être bien loin de s’imaginer le bazar que le duo Macron-Le Maire a mis dans nos finances publiques.

On reviendra aussi sur le mouvement social contre la vie chère qui prend de l’ampleur en Martinique. Les manifestations tourneraient bien à la révolte populaire sur l’île. Des échauffourées ont même éclaté avec les forces de l’ordre, blessant six d’entre eux. Va-t-on assister à une situation de blocage telle qu’on l’a connue il y a 15 ans ? En tout cas, les revendications sont claires : l’alignement des prix appliqués en Martinique sur ceux de la Métropole qui, selon l’INSEE, sont 40% moins élevés.

On ira au Liban également, avec la vague d'explosions de bipeurs survenue hier, mardi 17 septembre 2024, et tuant au moins 12 personnes. Presque 3000 blessés sont également à déplorer. Cette attaque viendrait d’Israël, selon le New York Times. Les craintes d’une régionalisation du conflit entre Israël et le Hamas se sont de plus en plus vives.