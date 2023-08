Convoi contre les méga-bassines : L'Etat s'entête, les opposants durcissent le ton

Vendredi 25 août, devant l’agence de l’eau Loire-Bretagne à Orléans, le “convoi de l’eau” se réveille sur son campement installé la veille au soir. Le convoi de 800 cyclistes et une vingtaine de tracteurs est parti de Sainte-Soline une semaine avant et a parcouru plus de 300km. Le convoi composé notamment de Bassines Non Merci, la Confédération paysanne et les Soulèvements de la Terre demandent un moratoire sur les méga-bassines : un arrêt des chantiers et projets, et le gel des financements publics. Les rendez-vous notamment celui avec la préfète ne permettent pas de trouver une négociation. La délégation décide ainsi d’occuper les lieux et d’y passer la nuit. Le convoi à l’extérieur s’est fait entendre pendant des heures en guise de soutien. Le lendemain, samedi 26 août, le convoi rejoint Paris pour l’ultime étape pour une « vélorution ». Les militants anti-bassines promettent : « bâche par bâche, grille par grille, on démontera toutes les bassines », face au refus du gouvernement.

Sujet : Lisa Lap

Montage : Lorenzo