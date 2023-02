Caisses de gève : comment tenir contre Macron sur la durée

On est le 31 janvier 2023, ce “Toujours Debout" est consacré à la 2ème journée d’action contre la réforme des retraites portée par un gouvernement décidé, je cite : “à ne plus négocier”. Le pouvoir mise en effet sur l’essoufflement financier des grévistes déjà pris à la gorge par la hausse des prix. Face à leur inflexibilité, la mobilisation se poursuit et pour qu’elle se maintienne dans la durée, les grévistes ont besoin d’une caisse de grève. Et parmi les outils essentiels d’une contestation qui pourrait se tenir sur un temps long, les caisses de grève figurent en bonne place. Ce sont les caisses noires du monde du travail. Avec plus de 4 millions d’euros récoltés depuis sa création en 2016, la CGT info’com est la caisse de grèves qui soulève encore aujourd’hui beaucoup d’argent. Quel est leur rôle dans le bras de fer qui oppose les grévistes au gouvernement ? Comment sont-elles nées et comment se sont-elles développées depuis l’origine, jusqu’à aujourd’hui avec l’avènement du numérique ?

On en discute avec Alma Dufour, députée LFI-NUPES, Gabriel Rosenman, sociologue et spécialiste des caisses de grèves et Guillaume Quintin Secrétaire national du Parti de Gauche.