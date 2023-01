Bataille des retraites : la macronie panique déjà - Utopie(s) : la série qui redonne de l'espoir

▶ Carte Blanche

Lisa Lap, viendra nous parler du dernier rapport d’Oxfam, en marge du Forum économique mondial de Davos. L’ONG vient de publier un nouveau rapport accablant sur les inégalités mondiales. Des très riches toujours plus riches, 1% de la population qui vole 63% des richesses produites dans le monde, plus de 820 millions de personnes qui meurent de faim : bref des chiffres qui donnent le tournis et une conclusion plus que tentante : “il faut abolir les milliardaires”. Rapport Oxfam du 16/01/2023 : https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2023/01/Davos_2023_french_full_report.pdf

▶ Kissékadit

Nous jouerons ensuite à notre traditionnel jeu le “Kicékadit”, notre rubrique qui balaye l’actualité politique de ce week-end tout en rigolant un peu.

Thomas Dietrich viendra nous présenter un autre parti pris. Un édito sur ce qui ressemble à un marronnier sur les chaînes des milliardaires : taper sur la grève, sur les travailleurs qui se mobilisent. Et dans le domaine, la chaîne BFMTV, propriété de Drahi, est championne et innove en proposant des reportages “par anticipation”, plusieurs jours avant la mobilisation. Peu importante si la fameuse « prise d’otage » est encore virtuelle.

▶ Entretien d'Actu

Théophile reçoit Henri Poulain, réalisateur et co-fondateur de Stroy Circus. Il revient d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Europe où il a pu rencontrer et filmer des habitant·e·s ayant des modes de vies alternatifs proches de la nature et de l'égalité, des utopies dans le réel.