Alerte en psychiatrie : notre humanité en danger !

Alors que les débats qui ont fait suite au décès de l’infirmière Carène Mézino ont essentiellement été centrés sur l’augmentation de la violence dans la société ou sur le manque de moyens de l'hôpital public et en particulier de la psychiatrie, certains angles d'analyse de cette situation ont été occultés.

Derrière l’instrumentalisation de ce genre de fait-divers pour alimenter la polémique sur la décivilisations de la société ou pour stigmatiser les patients souffrant de troubles psychiatriques, se cachent en effet d’autres questions de fond : Les patients souffrant de troubles psychiques sont ils réellement dangereux ? Quels sont les causes et les facteurs de la violence ? Peut-on réellement la dépister et la prévenir ? Et surtout quelle est la place accordée à la parole des patients dans notre système de santé et plus largement dans notre société.

Au regard de ce drame, comme de ceux qui l’ont précédé, notre journaliste santé Eloïse Nguyen-Van Bajou tente de repolitiser le débat et nous propose une autre lecture du rôle de l’institution psychiatrique et de la place accordée aux personnes souffrant de troubles psychiques comme révélateurs des tensions qui agitent notre modèle social et notre système de santé.

